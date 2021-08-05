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США планируют разрешить въезд только вакцинированным иностранным туристам

Четверг, 5 августа 2021, 02:59
ФОТО: Health Policy

Белый дом планирует разрешить путешествовать в США иностранцам, которые имеют подтверждение вакцинации против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на источники, The Hill

Администрация Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранные туристы при путешествиях в США должны быть полностью вакцинированы против COVID-19.

Представитель Белого дома сказал, что межведомственные рабочие группы разрабатывают план "последовательной и безопасной политики международных путешествий" с поэтапным подходом, который предусматривает, чтобы иностранные граждане, путешествующие в США, были полностью привиты "с некоторыми исключениями".

Чрезвычайные ограничения на путешествия США были впервые введены в отношении Китая в январе 2020 года для преодоления распространения COVID-19. Впоследствии ограничения касались многих других стран, список которых в мае пополнила Индия.

Напомним: США, Бразилия и Индонезия обнаружили больше всего больных коронавирусом.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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