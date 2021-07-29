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США, Бразилия и Индонезия обнаружили больше всего больных коронавирусом

Четверг, 29 июля 2021, 06:25

За минувшие сутки зафиксировали более 659 тысяч случаев коронавируса, больше всего в США, Бразилии, Индонезии и Индии.

Источник: данные портала Worldometers

Детали: В частности, в США обнаружили почти 85 тысяч новых больных, в Бразилии – более 48 тысяч, в Индонезии – почти 48 тысяч и более 43 тысяч в Индии.

Кроме того, более 27 тысяч случаев заболевания зарегистрировали во Франции, Великобритании и Испании.

За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 10 135 больных. Больше всего летальных случаев зафиксировали в Индонезии, Бразилии, России, Индии и Южной Африке.

За время пандемии в мире насчитали 196,6 млн случаев коронавируса. Одолели болезнь уже 178 млн, умерло – 4,2 млн инфицированных.

 
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Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус
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