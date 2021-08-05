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В Бангладеш от удара молнии погибли 17 гостей свадьбы

Четверг, 5 августа 2021, 03:48
В Бангладеш от удара молнии погибли 17 гостей свадьбы
ФОТО: 24newshd

По меньшей мере 17 гостей свадебной вечеринки погибли в Бангладеш от удара молнии.

Источник: ВВС

Детали: Кроме 17 убитых, еще 14 человек включительно с женихом, получили травмы.

Инцидент произошел в прибрежном городке Шибгандж, когда гости высадились с лодки и направлялись к дому невесты.

По словам местных жителей, в группу людей попало несколько молний.

Издание добавляет, что ежегодно сотни людей в Южной Азии погибают от молний.

В 2016 году Бангладеш объявил молнию стихийным бедствием, когда только за месяц от нее погибли более 200 человек, в том числе 82 человека за один день.

Эксперты отмечают, что вырубка лесов сыграла решающую роль в росте количества смертельных ударов молнии.

Напомним: В воскресенье в индийском городе Джайпур от удара молнии погибли не менее 11 человек, а также многие получили травмы.

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Темы: мирчрезвычайное происшествие
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