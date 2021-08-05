В Бангладеш от удара молнии погибли 17 гостей свадьбы
По меньшей мере 17 гостей свадебной вечеринки погибли в Бангладеш от удара молнии.
Источник: ВВС
Детали: Кроме 17 убитых, еще 14 человек включительно с женихом, получили травмы.
Инцидент произошел в прибрежном городке Шибгандж, когда гости высадились с лодки и направлялись к дому невесты.
По словам местных жителей, в группу людей попало несколько молний.
Издание добавляет, что ежегодно сотни людей в Южной Азии погибают от молний.
В 2016 году Бангладеш объявил молнию стихийным бедствием, когда только за месяц от нее погибли более 200 человек, в том числе 82 человека за один день.
Эксперты отмечают, что вырубка лесов сыграла решающую роль в росте количества смертельных ударов молнии.
Напомним: В воскресенье в индийском городе Джайпур от удара молнии погибли не менее 11 человек, а также многие получили травмы.