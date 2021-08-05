Три украинки квалифицировались в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

Все три украинские спортсменки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко преодолели высоту 1.95 в соревнованиях по прыжкам в высоту и вышли в финал Олимпийских Игр-2020 в Токио.

Источник: Прямая трансляция Олимпиады

Детали: В общем, легкоатлетки покоряли высоты 1.86; 1.90; 1.93 и 1.95 за выход в финал.

Магучих взяла высоту 1.95 с первой попытки. Геращенко – со второй попытки. Левченко тоже покорила эту высоту.

Поэтому все три украинских легкоатлетки вырвались в финал соревнований.

Напомним: Украинец действующий нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио.