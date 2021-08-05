Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три украинки квалифицировались в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

Четверг, 5 августа 2021, 05:15
Три украинки квалифицировались в финал Олимпиады по прыжкам в высоту
ФОТО: Радио Свобода

Все три украинские спортсменки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко преодолели высоту 1.95 в соревнованиях по прыжкам в высоту и вышли в финал Олимпийских Игр-2020 в Токио.

Источник: Прямая трансляция Олимпиады

Детали: В общем, легкоатлетки покоряли высоты 1.86; 1.90; 1.93 и 1.95 за выход в финал.

Магучих взяла высоту 1.95 с первой попытки. Геращенко – со второй попытки. Левченко тоже покорила эту высоту.

Поэтому все три украинских легкоатлетки вырвались в финал соревнований.

Напомним: Украинец действующий нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: