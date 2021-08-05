За сутки в Украине обнаружили более тысячи новых случаев COVID

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1052 новых подтвержденных случаев COVID, 25 человек умерли.

Источник: Минздрав

Дословно: "За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37)".

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 532 человека, умерли 25 пациентов, выздоровели 542 человека.

За сутки протестировали: методом ПЦР - 20950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15970 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 256 397 человек; выздоровели - 2 188 815 человек; летальных исходов - 53 049;

Проведено ПЦР-тестов - 1 1467 613.

Что предшествовало: В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин