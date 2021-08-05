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COVID-вакцинация: в Украине уже сделали более 6 миллионов прививок

Четверг, 5 августа 2021, 09:22
COVID-вакцинация: в Украине уже сделали более 6 миллионов прививок
Фото КГГА

Более 6 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине, за сутки 4 августа вакцинировали 159 121 человека.

Источник: пресс-служба Минздрава в Facebook

Детали: 4 августа одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы – 63 431 человек.

В течение суток работали 880 мобильных бригад, 2667 пунктов прививки и 281 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 855 095 человек. Из них получили одну дозу – 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 070 323 прививки. 

 
Инфографика моз

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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