Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на шахте: в больнице умерли еще двое горняков

Четверг, 5 августа 2021, 10:13
Взрыв на шахте: в больнице умерли еще двое горняков

Умерли еще двое пострадавших при взрыве на шахте "Покровское" горняков.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля.

В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших".

Детали: Взрыв унес уже пять жизней шахтеров.

Что предшествовало: 31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб на месте, еще 9 с ожогами разной степени были госпитализированы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывшахты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
взрыв
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: