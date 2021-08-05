Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Взрыв на шахте: в больнице умерли еще двое горняков

Четверг, 5 августа 2021, 10:13

Умерли еще двое пострадавших при взрыве на шахте "Покровское" горняков.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля.

В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших".

Детали: Взрыв унес уже пять жизней шахтеров.

Что предшествовало: 31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб на месте, еще 9 с ожогами разной степени были госпитализированы.

Украинская правда
Темы: взрывшахты
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

У Зеленского думают переформатировать правительство: варианты на "вылет" осенью

видеоСБУ заявляет, что разоблачила банду рэкетиров из числа полиции: фигурируют и члены "Нацкорпуса"

Все новости...
взрыв
У резиденции министра обороны Афганистана взорвали заминированный автомобиль
Взрыв на шахте: один горняк погиб, полиция проводит проверку
На шахте в Донецкой области прогремел взрыв: 10 горняков госпитализировали
Последние новости
18:50
Зеленскому предложили дать экс-регионалу Кинаху должность
18:48
В США хотят к 2030 году обеспечить на рынке 50% электрокаров
17:59
Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект об усилении контроля за ГМО
17:58
Работа в тени: за месяц проверок нашли 5 тысяч нелегальных работников
17:49
Верховный суд требует от Кабмина обосновать санкции против чеченца Амагова
17:40
С начала года украинцам вернули 6,8 миллионов за некачественные товары и услуги
17:39
фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"
17:37
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:36
Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"
17:12
фотоВ Мадриде задержали одного из боссов итальянской мафии
Все новости...