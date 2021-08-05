Взрыв на шахте: в больнице умерли еще двое горняков
Четверг, 5 августа 2021, 10:13
Умерли еще двое пострадавших при взрыве на шахте "Покровское" горняков.
Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook
Прямая речь: "Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля.
В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших".
Детали: Взрыв унес уже пять жизней шахтеров.
Что предшествовало: 31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб на месте, еще 9 с ожогами разной степени были госпитализированы.
Украинская правда