Взрыв на шахте: в больнице умерли еще двое горняков

Умерли еще двое пострадавших при взрыве на шахте "Покровское" горняков.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля.

В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших".

Детали: Взрыв унес уже пять жизней шахтеров.

Что предшествовало: 31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб на месте, еще 9 с ожогами разной степени были госпитализированы.