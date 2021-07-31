Взрыв на шахте: один горняк погиб, полиция проводит проверку
Один горняк, которого госпитализировали после взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района, скончался. Полиция проводит проверку.
Источник: полиция и прокуратура Донецкой области
Детали: Отмечается, что 10 горняков с ожогами разной степени тяжести госпитализировали после взрыва метана в Центральную районную больницу Покровска. Один из пострадавших скончался.
9 пострадавших в тяжелом состоянии находятся в хирургическом отделении КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства взрыва.
По факту взрыва начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК).
Напомним:
- Утром 31 июля на шахте в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв, 10 горняков госпитализировали.