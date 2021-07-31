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Взрыв на шахте: один горняк погиб, полиция проводит проверку

Суббота, 31 июля 2021, 11:26

Один горняк, которого госпитализировали после взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района, скончался. Полиция проводит проверку.

Источник: полиция и прокуратура Донецкой области

Детали: Отмечается, что 10 горняков с ожогами разной степени тяжести госпитализировали после взрыва метана в Центральную районную больницу Покровска. Один из пострадавших скончался.

9 пострадавших в тяжелом состоянии находятся в хирургическом отделении КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства взрыва.

По факту взрыва начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК).

Напомним: 

  • Утром 31 июля на шахте в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв, 10 горняков госпитализировали.

Украинская правда
Темы: шахтывзрыв
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