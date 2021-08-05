Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко увидел в Украине новой угрозой для Беларуси

Четверг, 5 августа 2021, 12:10
скриншот

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой, "которой раньше не было", а власть страны якобы проводит "антинародный курс".

Источник: Лукашенко на совещании с силовиками, цитирует его пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины.

Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно.

Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее".

Напомним: 2 июля Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоУкраинапропаганда
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский положил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма

Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко поручил силовикам "закрыть каждый метр границы"
Виталий Шкляров: Лукашенко – главный зек и заложник построенной им системы
"Дело рук Лукашенко": в Европарламенте появились первые реакции на убийство Шишова
Последние новости
21:05
Новости 5 августа: успехи в Токио, советы Зеленского
20:51
Армения заявила о размещении пограничников РФ на границе с Азербайджаном
20:47
ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про "взятку через адвокатку"
20:46
Верховный суд может поставить под угрозу кредитные отношения в Украине – банкир
20:30
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
19:55
Официальный курс: гривня ослабла к доллару
19:51
видеоЗеленский положил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма
19:46
Во Франции разбился самолет с туристами: трое погибших
19:36
Зеленский посоветовал жителям Донбасса и Крыма праздновать День Независимости
19:36
После разрушительных наводнений в Германии до сих пор неизвестна судьба 16 человек
Все новости...