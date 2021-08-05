Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко увидел в Украине новой угрозой для Беларуси

Четверг, 5 августа 2021, 12:10
Лукашенко увидел в Украине новой угрозой для Беларуси
скриншот

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой, "которой раньше не было", а власть страны якобы проводит "антинародный курс".

Источник: Лукашенко на совещании с силовиками, цитирует его пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины.

Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно.

Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее".

Напомним: 2 июля Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоУкраинапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: