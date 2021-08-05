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Тимановская планирует продолжить спортивную карьеру в Польше

Четверг, 5 августа 2021, 16:54
Тимановская планирует продолжить спортивную карьеру в Польше
фото: Белсат

Белорусская атлетка Кристина Тимановская, входившая в состав национальной сборной на Олимпийских играх в Японии, заявила, что намерена продолжить свою спортивную карьеру в Польше.  

Источник: Белсат

Прямая речь: "Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру. Я посоветовалась с родителями, которые порекомендовали мне ехать в Польшу, так как они смогут приезжать сюда иногда.

Здесь я чувствую себя намного лучше. Я чувствую себя в безопасности. Мой муж уже по дороге в Польшу. Я жду его".

Детали: Тимановская добавила, что ждет своего мужа в Польше и вместе они примут решение, оставаться ли в Польше: "На данный момент я не могу ничего ответить. Но я надеюсь, что мы сможем остаться здесь и продолжить здесь мою карьеру, а муж сможет найти здесь работу".

Она также рассказала, что у нее есть тренер в Австрии, с которым она хотела бы продолжить работать, вторым тренером она назвала своего мужа, с которым она планирует продолжить тренироваться после его приезда.

Предыстория:

  • Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.
  • После этого спортсменке предложили помощь Польша и Чехия. Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
  • Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, покинула Японию и вылетела из Токио в Австрию.

Украинская правда

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Темы: ОлимпиадаБеларусьПольшаЛукашенкоспорт
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