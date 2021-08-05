Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения

Четверг, 5 августа 2021, 19:34
АРТУР ТОВМАСЯН. ФОТО: FACEBOOK

Председателю Харьковского областного совета, которого подозревают в получении взятки, назначили меру пресечения в виде залога в размере 2 миллиона 996 тысяч гривен.

Источник: заседание суда

Детали: Товмасян должен внести ее в течение 5 дней. Таким образом, ходатайство детектива НАБУ удовлетворили частично. Поскольку там просили арестовать председателя облсовета с залогом в 4 миллиона. Защита же просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Товмасян также возражал против ходатайства стороны обвинения.

Судья же решила применить к Товмасяну меру пресечения только в виде залога.

С момента избрания меры пресечения подозреваемого обязали являться по первому вызову в полицию, сообщать об изменении места проживания и работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать загранпаспорт. Срок пресечения – 2 месяца.

Что предшествовало: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коррупцияХарьковская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария

ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС

видеоЗеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма

Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения

Все новости...
коррупция
Главу Харьковского облсовета из-за подозрения во взятке исключили из "Слуги народа"
Кому достались "семейные" сокровища Януковича. Часть 2. Сухолучье
Жизнь до Prozorro. Почему мы не хотим возвращаться назад?
Последние новости
04:39
Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone в США
03:45
СМИ: Белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой
03:24
Польша: Россия будет использовать Nord Stream 2 для политического шантажа Украины
02:25
Количество новых COVID-случаев в США достигло полугодового максимума
01:27
Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО
00:37
30 человек погибли в атаке террористов в Буркина-Фасо
23:51
Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь
23:30
Moderna заявила об эффективности третьей дозы против штамма "Дельта"
22:52
Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария
22:21
ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"
Все новости...