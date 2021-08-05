Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения
Председателю Харьковского областного совета, которого подозревают в получении взятки, назначили меру пресечения в виде залога в размере 2 миллиона 996 тысяч гривен.
Источник: заседание суда
Детали: Товмасян должен внести ее в течение 5 дней. Таким образом, ходатайство детектива НАБУ удовлетворили частично. Поскольку там просили арестовать председателя облсовета с залогом в 4 миллиона. Защита же просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Товмасян также возражал против ходатайства стороны обвинения.
Судья же решила применить к Товмасяну меру пресечения только в виде залога.
С момента избрания меры пресечения подозреваемого обязали являться по первому вызову в полицию, сообщать об изменении места проживания и работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать загранпаспорт. Срок пресечения – 2 месяца.
Что предшествовало: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.