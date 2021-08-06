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Количество новых COVID-случаев в США достигло полугодового максимума

Пятница, 6 августа 2021, 02:25
Количество новых COVID-случаев в США достигло полугодового максимума

Количество новых случаев COVID-19 в США достигло шестимесячного максимума: в среду зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения.

Источник: данные Reuters, координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи

Детали: Согласно данным, среднее число новых зарегистрированных случаев за неделю достигло почти 95 тысяч - в пять раз больше, чем за месяц. Отмечается, что это число обеспечивает наиболее точную картину того, насколько быстро растет число случаев заражения, поскольку некоторые штаты сообщают о случаях инфицирования только один раз в неделю или только в будние дни.

Джефф Зиентс сообщил, что на семь штатов США с одними из самых низких показателей вакцинации от COVID-19 - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи - приходится половина новых случаев заражения и госпитализаций в стране за последнюю неделю.

Энтони Фаучи заявил, что в ближайшие недели в связи с вариантом "Дельта" количество случаев заболевания может удвоиться до 200 тысяч в день.

Напомним: Ранее сообщалось, что в США 70% взрослых получили по дозе вакцины против COVID-19.

Темы: СШАкоронавирус
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