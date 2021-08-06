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За сутки в Украине снова более тысячи новых больных COVID, "лидирует" Киев

Пятница, 6 августа 2021, 08:19
Эльдар Сарахман, УП

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1081 новый случай COVID-19 в Украине, умерло 16 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших - 74 ребенка и 32 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

За сутки 5 августа госпитализировали 516 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели - 478 человек.

 

За сутки протестировано: методом ПЦР - 19929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15122 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2257478 человек; выздоровели - 2189293 лица; зафиксировано летальных случаев - 53 065;

Также проведено 11487542 ПЦР-тестирования.

Что предшествовало: За сутки 4 августа в Украине обнаружили 1052 новых подтвержденных случаев COVID, 25 человек умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусМинздрав
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