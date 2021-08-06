Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине снова более тысячи новых больных COVID, "лидирует" Киев

Пятница, 6 августа 2021, 08:19
За сутки в Украине снова более тысячи новых больных COVID, лидирует Киев
Эльдар Сарахман, УП

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1081 новый случай COVID-19 в Украине, умерло 16 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших - 74 ребенка и 32 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

За сутки 5 августа госпитализировали 516 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели - 478 человек.

 

За сутки протестировано: методом ПЦР - 19929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15122 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2257478 человек; выздоровели - 2189293 лица; зафиксировано летальных случаев - 53 065;

Также проведено 11487542 ПЦР-тестирования.

Что предшествовало: За сутки 4 августа в Украине обнаружили 1052 новых подтвержденных случаев COVID, 25 человек умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: