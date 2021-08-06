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В России засудили еще одного соратника Навального

Пятница, 6 августа 2021, 11:44
В России засудили еще одного соратника Навального
Фото Twitter Ляскина

Соратника Алексея Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

Источник: Ляскин в Twitter 

Прямая речь Ляскина: "Приговор по "санитарному делу": ограничение свободы сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото".

Детали: Гособвинение просило для Ляскина наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Предыстория:

  • "Санитарное дело" было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального – и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
  • 3 августа другая фигурантка "санитарного дела" Любовь Соболь получила 1,5 ограничения свободы.  

Украинская правда

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Темы: РосcияНавальныйсуд
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