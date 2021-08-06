В России засудили еще одного соратника Навального

Соратника Алексея Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

Источник: Ляскин в Twitter

Прямая речь Ляскина: "Приговор по "санитарному делу": ограничение свободы сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото".

Приговор по «санитарному делу»: ограничение свободы. сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото ;) pic.twitter.com/m8naRXpCNr — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021

Детали: Гособвинение просило для Ляскина наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

«Санитарное дело». Прокурорша запросила Ляскину Николаю - ограничение свободы 2 года с запретом покидать жилище 22 до 6.

Запрет на выезд из муниципального образования ( Выезд из Москвы). pic.twitter.com/ym8wK9AUAB — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 5, 2021

Предыстория: