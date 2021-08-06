Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров
Служба безопасности обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые держали в страхе харьковских бизнесменов.
Источник: СБУ
Дословно: "Участники преступной группировки, которую СБУ разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.
СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы".
Детали: СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров, а также видеозаписи, на которых рэкетиры угрожают физической расправой своим жертвам, требуют деньги.
Сейчас 8 участникам группировки объявили о подозрениях.
Силовики устанавливают все обстоятельства преступлений и других лиц, причастных к их совершению.
Предыстория:
- 5 августа СБУ заявила, что в рамках масштабной спецоперации ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагало "данью" бизнесменов в Харьковской области. По данным источника УП, среди задержанных – несколько членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус".
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