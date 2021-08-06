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Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров

Пятница, 6 августа 2021, 16:14
Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров
Фото СБУ

Служба безопасности обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые держали в страхе харьковских бизнесменов.

Источник: СБУ

Дословно: "Участники преступной группировки, которую СБУ разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы".

Детали: СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров, а также видеозаписи, на которых рэкетиры угрожают физической расправой своим жертвам, требуют деньги.

Сейчас 8 участникам группировки объявили о подозрениях. 

Силовики устанавливают все обстоятельства преступлений и других лиц, причастных к их совершению.

Предыстория:

  • 5 августа СБУ заявила, что в рамках масштабной спецоперации ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагало "данью" бизнесменов в Харьковской области. По данным источника УП, среди задержанных – несколько членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус".

  • В то же время руководитель центрального штаба Нацкорпуса, бывший командир полка "Азов", Максим Жорин заявил, что среди представителей НК, кого обыскивают, большинство – ветераны с активной проукраинской позицией. По его мнению, президент Владимир Зеленский "начал зачистку улице, понимая, что осенью его ждут массовые протесты".

Украинская правда

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Темы: СБУХарьковская областькриминал
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