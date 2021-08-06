В аэропорту "Жуляны" заработает пункт вакцинации

В Международном терминале А аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны) открыли пункт вакцинации от коронавируса.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Украинцы, которые вылетают или прибывают в аэропорт могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-0 (о получении прививки – УП).

В пункте вакцинацию прививки будут делать препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotec.

График работы на ближайшее время – с 6 по 8 августа – 17:00-22:00. Вакцинировать будут в порядке живой очереди. С собой желающим нужно иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер. Отмечается, что декларация с семейным врачом иметь для прививки не обязательно.

Проходить обследование, измерять давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно.

Напомним: