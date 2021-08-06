В аэропорту "Жуляны" заработает пункт вакцинации
В Международном терминале А аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны) открыли пункт вакцинации от коронавируса.
Источник: Минздрав в Facebook
Детали: Украинцы, которые вылетают или прибывают в аэропорт могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-0 (о получении прививки – УП).
В пункте вакцинацию прививки будут делать препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotec.
График работы на ближайшее время – с 6 по 8 августа – 17:00-22:00. Вакцинировать будут в порядке живой очереди. С собой желающим нужно иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер. Отмечается, что декларация с семейным врачом иметь для прививки не обязательно.
Проходить обследование, измерять давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно.
Напомним:
- В Украине за сутки 5 августа вакцинировали от коронавирусной болезни 167 383 человека.
- С начала прививочной кампании привито 3953542 человека, из них получили одну дозу - 3953540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2284166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6237706 прививок.