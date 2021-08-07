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Талибы захватили столицу афганской провинции и убили представителя правительства

Суббота, 7 августа 2021, 00:34
Талибы захватили столицу афганской провинции и убили представителя правительства

Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.

Источник: представитель полиции Нимроз и представитель Талибана, чьи слова приводит Reuters

Детали: Представитель полиции Нимроз заявил, что Зарандж перешел под контроль исламистов из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства, поддерживаемого Западом.

Представитель Талибана сообщил, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.

Зарандж стал первой столицей провинции, павшей под натиском талибов, с тех пор как в феврале 2020 года Штаты заключили соглашение о выводе американских войск. Зарандж имеет стратегическое значение, поскольку находится у границы с Ираном.

За последние месяцы талибы захватили десятки районов и пограничных переходов и давили на столицы нескольких провинций, включая Герат на западе и Кандагар на юге, в связи с выводом иностранных войск.

Напомним:

  • 1 августа сообщалось, что боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана - Герат, Лашкаргах и Кандагар.
  • Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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