Талибы захватили столицу афганской провинции и убили представителя правительства

Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.

Источник: представитель полиции Нимроз и представитель Талибана, чьи слова приводит Reuters

Детали: Представитель полиции Нимроз заявил, что Зарандж перешел под контроль исламистов из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства, поддерживаемого Западом.

Представитель Талибана сообщил, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.

Зарандж стал первой столицей провинции, павшей под натиском талибов, с тех пор как в феврале 2020 года Штаты заключили соглашение о выводе американских войск. Зарандж имеет стратегическое значение, поскольку находится у границы с Ираном.

За последние месяцы талибы захватили десятки районов и пограничных переходов и давили на столицы нескольких провинций, включая Герат на западе и Кандагар на юге, в связи с выводом иностранных войск.

Напомним: