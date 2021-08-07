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Два человека погибли в результате пожаров в Греции

Суббота, 7 августа 2021, 03:28

Два человека погибли в результате пожаров в Греции.

Источник: BBС

Детали: В частности, жертвой пожара стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Он был найден без сознания на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.

Кроме того, как уже сообщалось, мужчина погиб в результате падения электрического столба в районе близ Афин. Как выяснилось, это 38-летний пожарный-доброволец.

Еще 20 человек получили ранения.

Напомним:

  • Сейчас пожарные борются с 154 лесными пожарами по всей стране. Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Пожары также бушуют на соседнем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евии были эвакуированы.
  • Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.
  • 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.

Темы: пожарГреция
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