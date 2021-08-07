Два человека погибли в результате пожаров в Греции
Суббота, 7 августа 2021, 03:28
Два человека погибли в результате пожаров в Греции.
Источник: BBС
Детали: В частности, жертвой пожара стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Он был найден без сознания на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.
Кроме того, как уже сообщалось, мужчина погиб в результате падения электрического столба в районе близ Афин. Как выяснилось, это 38-летний пожарный-доброволец.
Еще 20 человек получили ранения.
Напомним:
- Сейчас пожарные борются с 154 лесными пожарами по всей стране. Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Пожары также бушуют на соседнем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евии были эвакуированы.
- Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.
- 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.