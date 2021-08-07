Два человека погибли в результате пожаров в Греции.



Источник: BBС



Детали: В частности, жертвой пожара стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Он был найден без сознания на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.

Кроме того, как уже сообщалось, мужчина погиб в результате падения электрического столба в районе близ Афин. Как выяснилось, это 38-летний пожарный-доброволец.

Еще 20 человек получили ранения.

Напомним: