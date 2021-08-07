Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко сказал, где можно получить международный сертификат о вакцинации

Суббота, 7 августа 2021, 08:10
Ляшко сказал, где можно получить международный сертификат о вакцинации

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "1+1", передает Укринформ

Прямая речь: "Международные сертификаты о проведении вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививки два раза вакциной против COVID-19.

У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации".

Детали: Он добавил, что это свидетельство не должно быть обязательно на желтой бумаге, как считают в некоторых медучреждениях.

"Не на желтом бланке, как ищут. А распечатка с печатью врача и учреждения. Все. Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", - сказал Ляшко.

Он добавил, что ковидный электронный сертификат введен ЕС дополнительно. Украина получила техническое задание к этому электронному приложению и разработала свое.

Сейчас после технической экспертизы украинский ковид-сертификат полностью соответствует требованиям ЕС.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет ковидный сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам для путешествий не нужен будет международный сертификат, мы будем путешествовать по электронному документу", - сказал Ляшко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко Викторвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: