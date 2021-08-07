Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко сказал, где можно получить международный сертификат о вакцинации

Суббота, 7 августа 2021, 08:10

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "1+1", передает Укринформ

Прямая речь: "Международные сертификаты о проведении вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививки два раза вакциной против COVID-19.

У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации".

Детали: Он добавил, что это свидетельство не должно быть обязательно на желтой бумаге, как считают в некоторых медучреждениях.

"Не на желтом бланке, как ищут. А распечатка с печатью врача и учреждения. Все. Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", - сказал Ляшко.

Он добавил, что ковидный электронный сертификат введен ЕС дополнительно. Украина получила техническое задание к этому электронному приложению и разработала свое.

Сейчас после технической экспертизы украинский ковид-сертификат полностью соответствует требованиям ЕС.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет ковидный сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам для путешествий не нужен будет международный сертификат, мы будем путешествовать по электронному документу", - сказал Ляшко.

Темы: Ляшко Викторвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен

Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании

Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач

Боксер Хижняк, проигравший бой за "золото", не согласен с решением судьи

ОПГ на Харьковщине: подозреваемых, среди которых члены Нацкорпуса, арестовали

"Потерянное золото": Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял "серебро"

Все новости...
Ляшко Виктор
Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария
За время кампании по вакцинации Украина получила почти 12 млн вакцин – Ляшко
40% созданных прививочных пунктов не работают – Ляшко
Последние новости
15:14
За сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант, их возвращают в Беларусь
15:08
Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен
15:03
КШЭ: решение СНБО по Укрзализныце противоречит принципам корпоративного управления
14:54
Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании
14:35
На Волыни женщина заказала бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит
14:21
Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач
14:00
Жители Афин жалуются на невыносимое качество воздуха из-за лесных пожаров
13:48
Впервые за 25 лет РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике
13:29
Экс-премьер Италии Конте возглавил популистское "Движение 5 звезд"
13:16
Транш МВФ планируют поделить на части
Все новости...