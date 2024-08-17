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Ляшко назначил исполняющего обязанности гендиректора "Охматдета"

Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 19:11
Ляшко назначил исполняющего обязанности гендиректора Охматдета
александр Урин, Виктор Ляшко, фото: Facebook

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил временно исполняющего обязанности НДСБ "Охматдет" Александра Урина, который возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций медучреждения.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь Ляшко: "С учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора Охматдета на Александра Урина, который в настоящее время возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета".

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Детали: По словам министра, он 17 августа встретился с несколькими заведующими отделений больницы, чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться Охматдет дальше, а также кто готов возглавить это движение в сложное время и имеет доверие коллег. Решение было принято по результатам этой встречи.

"Убедился, что коллектив больницы ему (Урину) доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся", - отметил глава Минздрава.

Напомним: Перед этим генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир был отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В июле БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле. 
  • В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.
  • 5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят. 
  • Позже Минздрав начал создавать совет по контролю восстановления "Охматдета"

медицинаЛяшко ВикторМинздрав
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