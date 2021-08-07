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COVID в Украине: более тысячи новых случаев, но выздоровлений больше

Суббота, 7 августа 2021, 08:16
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 6 августа в Украине зафиксировано 1054 новых случаев COVID-19, госпитализированы 534 человека, 20 больных умерли, выздоровели – 1393 человека.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 72 ребенка и 13 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек, экспресс-тестами – 14 940 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 258 532 человека; выздоровели – 2 190 686 человек; летальных исходов – 53 085; проведено ПЦР-тестов – 11 509 815.

Что предшествовало: 5 августа в Украине обнаружили 1081 новый случай COVID-19 в Украине, госпитализировали 516 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели - 478 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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