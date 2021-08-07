Новый рекорд вакцинации за сутки, частично привитых уже 4 миллиона

За сутки 6 августа в Украине против COVID-19 привито рекордное количество людей – 170 602.

Источник: Минздрав

Дословно: "Новый рекорд прививок в сутки! 170 602 человека вакцинировано против COVID-19 6 августа 2021 года. Одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы – 69 052 человека".

Детали: В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2705 прививочных пунктов и 316 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 408 308 прививок.