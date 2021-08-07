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"Потерянное золото": Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял "серебро"

Суббота, 7 августа 2021, 09:20
Потерянное золото: Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял серебро
ФОТО НОК УКРАИНЫ И ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии, Эберту Соузе.

Источник: Суспільне, УП

Детали: В первом же раунде украинский боксер пошел вперед и начал приобретать преимущество над Соузой. Украинец почти не отпускал бразильца от канатов и в конце 3-минутки нанес несколько опасных ударов. Итог раунда – все пять судей отдали победу Хижняку.

Во втором раунде Хижняк продолжил давить на Соузу, бразилец пытался изо всех сил сбить темп украинца, но тот сразу же возвращался к атакам. Опять судьи отдали предпочтение Александру – украинец гарантировал себе победу по очкам, если бы его не нокаутировали.

В третьем раунде бой продолжался в том же темпе, однако в середине раунда боксеры пошли в жесткий размен ударами. Во время "рубки" Соуза попал в челюсть Хижняка левым боковым и отправил в нокдаун.

Хижняк моментально поднялся на ноги, однако рефери решил даже не открывать счет "до десяти", а сразу объявил нокаут.

Это была не первая встреча Хижняка и Соузы: они дважды встречались на турнире в Болгарии (в 2019 и 2020 годах), дважды побеждал украинец.

На пути к финалу Олимпийских игр Хижняк поочередно выбил соперников из Японии, Доминиканской Республики и Филиппин.

Это пятое "серебро" Украины на Олимпиаде-2020. Всего у Украины уже 16 медалей.

Для справки: Хижняку 26 лет, он представитель Полтавской области в весе до 75 кг.

Хижняк – чемпион мира-2017 в среднем весе. Кроме этого, на международном уровне он выигрывал Евро в 2017 году, а также две медали Европейских Игр – в 2019 ("золото") и 2015 ("бронза").

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Темы: Олимпиадаспорт
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