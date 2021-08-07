Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боксер Хижняк, проигравший бой за "золото", не согласен с решением судьи

Суббота, 7 августа 2021, 11:43
Боксер Хижняк, проигравший бой за золото, не согласен с решением судьи
фото ФБУ

Боксер Александр Хижняк, который в субботу взял "серебро" Олимпиады, проиграв в финале представителю Бразилии Эберту Соузе, не согласен с решением судьи остановить матч.

Источник: Хижняк на пресс-конференции и в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Не согласен с решением судьи, потому что он сразу остановил поединок".

"Я себя хорошо чувствовал. Не скажу, что какой-то сильный удар пропустил, сразу же поднялся и был готов продолжать поединок. Не было такого ощущения, что я пропустил серьезный удар. Сразу мог продолжить поединок, сразу встал и показывал это судье. Не понял, почему он так быстро остановил поединок".

Детали: Хижняк подчеркнул, что останавливаться на этом не собирается и, скорее всего, будет отбираться и на следующую Олимпиаду, которая состоится в Париже в 2024 году.

"Случилось, что случилось. На все воля божья. Слава богу за все, хотелось победить. Наша цель была – "золото" Олимпийских Игр. Цель эта не покорилась. Наверное, нам нужно еще раз пройти этот путь и эту медаль сделать золотой", – добавил украинец.

Что предшествовало: Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберту Соузе.

В третьем раунде Соуза отправил Хижняка в нокдаун. Украинец моментально поднялся на ноги, однако рефери решил даже не открывать счет "до десяти", а сразу объявил нокаут.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: