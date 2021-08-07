Боксер Хижняк, проигравший бой за "золото", не согласен с решением судьи

Боксер Александр Хижняк, который в субботу взял "серебро" Олимпиады, проиграв в финале представителю Бразилии Эберту Соузе, не согласен с решением судьи остановить матч.

Источник: Хижняк на пресс-конференции и в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Не согласен с решением судьи, потому что он сразу остановил поединок".

"Я себя хорошо чувствовал. Не скажу, что какой-то сильный удар пропустил, сразу же поднялся и был готов продолжать поединок. Не было такого ощущения, что я пропустил серьезный удар. Сразу мог продолжить поединок, сразу встал и показывал это судье. Не понял, почему он так быстро остановил поединок".

Детали: Хижняк подчеркнул, что останавливаться на этом не собирается и, скорее всего, будет отбираться и на следующую Олимпиаду, которая состоится в Париже в 2024 году.

"Случилось, что случилось. На все воля божья. Слава богу за все, хотелось победить. Наша цель была – "золото" Олимпийских Игр. Цель эта не покорилась. Наверное, нам нужно еще раз пройти этот путь и эту медаль сделать золотой", – добавил украинец.

Что предшествовало: Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберту Соузе.

В третьем раунде Соуза отправил Хижняка в нокдаун. Украинец моментально поднялся на ноги, однако рефери решил даже не открывать счет "до десяти", а сразу объявил нокаут.