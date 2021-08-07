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Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании

Суббота, 7 августа 2021, 14:54
Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины взяла "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2020 в Токио.

Источник: Суспільне

Детали: Украинская сборная в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Владиславы и Марины Алексиивих, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Екатерины Резник получили первую в истории Украины командную медаль в артистическом плавании.

Соревнования в произвольной программе украинки начинали в статусе фавориток на "бронзу". После технической программы сборная занимала третье место, уступая командам ОКР и Китая и опережая Японию на 0.9 балла.

В соревнованиях приняли участие девять команд. В финальный день они должны были выполнить произвольную программу: оценка ее добавлялась к результатам технической программы, состоявшейся день назад. По сумме баллов и определяли призеров.

В своем финальном выходе украинки успешно справилась с программой и заработали высокие 96.0333 балла. Услышав оценки, синхронистки закричали от изумления. Больше 96 обычно получают китаянки и ОКР.

С суммой 190.3018 украинки удержались на третьем месте, обеспечив отрыв от Японии уже в почти два очка.

Награда синхронисток стала 17-й на счету Украины на этих Играх в Токио.

Что предшествовало: До этого в Токио Украина уже получила одну "бронзу" в этом виде спорта: в соревнованиях дуэтов в тройку вошли Марта Федина и Анастасия Савчук. Это стало первой олимпийской медалью сборной всего в артистическом плавании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиада
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