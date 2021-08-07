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Украина получит еще 17 млн ​​доз вакцины Pfizer – МОЗ

Суббота, 7 августа 2021, 16:58
Фото: Bloomberg

До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз Covid-вакцины производства Pfizer/BioNTech, однако вакцинироваться нужно уже сейчас имеющимися препаратами, не дожидаясь очередной вспышки эпидемии.

Источник: главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас.

Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 млн Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать".

Детали: По словам Кузина, до конца года планируется вакцинировать более 50% населения. А к концу осени Минздрав рассчитывает, что 5 млн граждан уже будут полностью привиты против Covid (речь идет о 10 миллионах доз вакцины). Он добавил, что 6 млн прививок уже сделаны.

Напомним:

  • После двух прививок международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 украинцы могут получить у семейного врача. 
  • 6 августа в Украине против COVID-19 было привито рекордное количество людей – 170 602 человека.
  • С начала прививочной кампании вакцинировано уже 4 055 092 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек.

Темы: вакцинацияэпидемиякоронавирусУкраина
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