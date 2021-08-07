В Киеве попрощались с Евгением Марчуком

Фото Руслана Канюки, "День"

В Киеве 7 августа попрощались с первым главой Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.

Источник: Радио Свобода

Детали: Церемония прощания прошла в доме официальных приемов по улице Грушевского, 22.

Отпевание умершего состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в кругу его близких.

Евгения Марчука похоронили с воинскими почестями на столичном Байковом кладбище.

Напомним: Украинский государственный деятель Евгений Марчук умер 5 августа, у него остановилось сердце после перенесенной коронавирусной болезни.