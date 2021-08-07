В Киеве попрощались с Евгением Марчуком
Суббота, 7 августа 2021, 20:46
В Киеве 7 августа попрощались с первым главой Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.
Источник: Радио Свобода
Детали: Церемония прощания прошла в доме официальных приемов по улице Грушевского, 22.
Отпевание умершего состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в кругу его близких.
Евгения Марчука похоронили с воинскими почестями на столичном Байковом кладбище.
Напомним: Украинский государственный деятель Евгений Марчук умер 5 августа, у него остановилось сердце после перенесенной коронавирусной болезни.