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В Киеве попрощались с Евгением Марчуком

Суббота, 7 августа 2021, 20:46
В Киеве попрощались с Евгением Марчуком
Фото Руслана Канюки, "День"

В Киеве 7 августа попрощались с первым главой Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.

Источник: Радио Свобода

Детали: Церемония прощания прошла в доме официальных приемов по улице Грушевского, 22.

Отпевание умершего состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в кругу его близких.

Евгения Марчука похоронили с воинскими почестями на столичном Байковом кладбище.

Напомним: Украинский государственный деятель Евгений Марчук умер 5 августа, у него остановилось сердце после перенесенной коронавирусной болезни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украина
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