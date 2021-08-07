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В США из-за нового всплеска коронавируса больницы работают на пределе возможностей

Суббота, 7 августа 2021, 22:33
В США из-за нового всплеска коронавируса больницы работают на пределе возможностей
Фото: Alberto Giuliani

Больницы в Соединенных Штатах бьют тревогу из-за резкого увеличения количества больных Covid-19, которым требуется госпитализация. Среди зараженных – большое количество невакцинированных людей, а также детей.

Источник: USA Today

Детали: По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество Covid-госпитализаций увеличилось более чем в три раза в течение месяца – с примерно с 12 тыс. до почти 43 тыс.

Генеральный директор Ассоциации больниц Флориды Мэри Мэйхью объяснила пиковое количество госпитализаций распространением мутации коронавируса "Дельта" среди невакцинированных граждан. По ее словам, во многих городах в больницах наблюдается наплыв больных, некоторые из медучреждений уже фиксируют рекордное количество госпитализаций.

В Техасе больницы также готовятся к очередному всплеску вируса, отделения неотложной помощи уже задействованы на полную мощность, а в одном из медучреждений закончились места в палатах, поэтому пациентов размещают прямо в коридорах и залах ожидания.

Директор по вопросам здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер объяснила, что невакцинированные люди в 19 раз уязвимее для коронавируса, чем привитые.

Представители отрасли здравоохранения рассказали, что и педиатрические больницы могут столкнуться с кризисом, поскольку количество случаев заболевания также растет и среди детей. Президент Американской академии педиатрии доктор Ли Савио Бирс сказал, что детские больницы в некоторых районах страны быстро заполняются. Департамент здравоохранения штата Теннесси прогнозирует, что педиатрии штата будут полностью заполнены уже к концу следующей недели.

Напомним:

  • Количество новых случаев COVID-19 в США достигло шестимесячного максимума, 4 августа в стране зафиксировали более 100 тыс. случаев заражения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирусэпидемия
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