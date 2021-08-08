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В Минске требуют убрать из "лучших полок" магазинов товары с Украины, Литвы и Польши

Воскресенье, 8 августа 2021, 01:24
ФОТО: Sb.by

Председатель Минскгорисполкома Владимир Кухарев считает нужным убрать с полок белорусских магазинов товары из Украины, Польши и Литвы.

Источник: Sb.by

Прямая речь Кухарева: " Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать.

Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны".

Предыстория:

  • Кабинет министров с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.

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Темы: Беларусь
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