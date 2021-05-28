Украина закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси

Кабинет министров с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.

Источник: собеседники Украинской правды в правительстве, Мининфраструктуры

Дословно: "Правительство усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний.

С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 года вводится запрет на: использование воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь".

Детали: По словам источников, конечной даты окончания ограничений не установлено.

Кабмин также поручил Мининфраструктуры, МИД и "Украэроруху" проинформировать об этом Беларусь.

Сейчас команда Мининфраструктуры совместно с МИД нарабатывают оперативные решения, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты.

Предыстория:

Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.

Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом