Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио

Воскресенье, 8 августа 2021, 05:54
ФОТО: sport.ua

Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио.

Источник: прямая трансляция Олимпийских Игр-2020

Детали: Старикова обогнала Ли Вай Цзе (Гонконг) в обеих гонках полуфинала и вышла в финал.

В первом финальном заезде Елена Старикова проиграла 0,06 секунды канадийке Келси Митчелл.

Во втором заезде Митчелл также обогнала Старикову.

Уступив спортсменке из Канады, украинка завоевала серебряную медаль.

Что предшествовало:Сразу две украинки Елена Старикова и Любовь Басова выступили в финале велотрека Олимпиады-2020, однако остались без наград.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

списокУкраина на Олимпийских играх завоевала 19 медалей

ЕС объяснил, при каких условиях снимет санкции с Беларуси

Закрытие Олимпиады-2020: флаг Украины будет нести спортсменка с двумя медалями

В память об Александре Ройтбурде: Минкульт обещает воплотить в жизнь мечту художника

Умер художник Александр Ройтбурд

Коронавирус: в Украине еще 619 заражений и сотни госпитализаций

Все новости...
Олимпиада
Украинка Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020
Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании
Впервые за 25 лет РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике
Последние новости
14:10
В Токио началась церемония закрытия Олимпиады-2020
14:04
Греция шестой день борется с разрушительными лесными пожарами
13:56
Саудовская нефтяная госкорпорация увеличила чистую прибыль вчетверо
13:47
видео, фотоПартия "Слуга народа" устроила лагерь с "зажигательными танцами" и йогой
12:50
фотоВ Турции в ДТП с автобусом погибли 14 человек
12:40
картаТалибы захватили Кундуз – ключевой город на севере Афганистана
12:16
В Италии прошли многотысячные протесты против COVID-паспортов
11:57
Минэкономики: в госсобственности должны быть лишь объекты, связанные с функциями государства
11:30
списокУкраина на Олимпийских играх завоевала 19 медалей
11:08
ЕС объяснил, при каких условиях снимет санкции с Беларуси
Все новости...