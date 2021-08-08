Велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио.

Источник: прямая трансляция Олимпийских Игр-2020

Детали: Старикова обогнала Ли Вай Цзе (Гонконг) в обеих гонках полуфинала и вышла в финал.

В первом финальном заезде Елена Старикова проиграла 0,06 секунды канадийке Келси Митчелл.

Во втором заезде Митчелл также обогнала Старикову.

Уступив спортсменке из Канады, украинка завоевала серебряную медаль.

Что предшествовало:Сразу две украинки Елена Старикова и Любовь Басова выступили в финале велотрека Олимпиады-2020, однако остались без наград.