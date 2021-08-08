Велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио
Воскресенье, 8 августа 2021, 05:54
Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио.
Источник: прямая трансляция Олимпийских Игр-2020
Детали: Старикова обогнала Ли Вай Цзе (Гонконг) в обеих гонках полуфинала и вышла в финал.
В первом финальном заезде Елена Старикова проиграла 0,06 секунды канадийке Келси Митчелл.
Во втором заезде Митчелл также обогнала Старикову.
Уступив спортсменке из Канады, украинка завоевала серебряную медаль.
Что предшествовало:Сразу две украинки Елена Старикова и Любовь Басова выступили в финале велотрека Олимпиады-2020, однако остались без наград.
Украинская правда