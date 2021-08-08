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Коронавирус: в Украине еще 619 заражений и сотни госпитализаций

Воскресенье, 8 августа 2021, 08:14
Коронавирус: в Украине еще 619 заражений и сотни госпитализаций

За сутки 7 августа в Украине зафиксировано 619 новых случаев Covid, при этом 10 больных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Среди 619 новых заражений 45 – дети.

Также в течение субботы госпитализировали 561 больного человека, летальных случаев – 10, а выздоровели 235 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), городе Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Осуществлено 33 089 тестирований в сутки (в частности, методом ПЦР - 18276, методом ИФА - 2923), исследований экспресс-тестами на антиген – 11 890.

Напомним:

6 августа в Украине было зафиксировано 1054 новых случаев COVID, госпитализированы 534 человека, 20 больных умерли, выздоровели - 1393 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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