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Боевые действия на востоке: один военный погиб, еще двое получили ранения

Воскресенье, 8 августа 2021, 09:28
Боевые действия на востоке: один военный погиб, еще двое получили ранения

За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск двое украинских бойцов получили ранения, еще один был убит.

Источник: утренняя сводка штаба

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина – тяжелое. Второго – удовлетворительное. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь".

Детали: В субботу в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В то же время с начала суток 8 августа гибридные войска РФ огонь не открывали.

Напомним:

  • 7 августа на востоке Украины вблизи Песков в результате обстрела противником 32-летний младший сержант ВСУ Ярослав Семеняка получил ранения, несовместимые с жизнью.

Украинская правда

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Темы: войнаОРДЛОРосcия
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