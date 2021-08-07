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Стало известно имя молодого украинского военного, погибшего у Песков

Суббота, 7 августа 2021, 23:35
Стало известно имя молодого украинского военного, погибшего у Песков

В субботу, 7 августа, на востоке Украины в результате обстрела гибридными войсками РФ 32-летний младший сержант ВСУ Ярослав Семеняка получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: сообщение сумской Облгосадминистрации

Дословно: "В зоне ООС погиб наш земляк – 32-летний боец ​​из Конотопского района Ярослав Семеняка".

Детали: В направлении поселка Пески российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Среди прочего, гибридные войска РФ выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям – осуществлял восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. Вследствие вражеского огня один украинский защитник – Ярослав Семеняка – получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранения, его состояние – средней тяжести.

Погибший военнослужащий был родом из Конотопского района Сумщины, служил по контракту с июня 2020 года, имел звание младший сержант.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбассоккупация
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