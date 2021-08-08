В память об Александре Ройтбурде: Минкульт обещает воплотить в жизнь мечту художника

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал смерть известного украинского художника Александра Ройтбурда и рассказал о планах создания нового музея.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: По словам министра, Ройтбурд в последнее время плохо себя чувствовал, однако работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.

Дословно: "Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника больше нет с нами.

В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развитие и реставрация Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам... А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память".

Напомним:

В воскресенье, 8 августа, стало известно, что Александр Ройтбурд умер. Ему было 59 лет.

Художник долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.

Знать больше:

Александр Ройтбурд: За время карантина я увидел органическую смесь паники, паранойи и анархического пофигизма

Александр Ройтбурд: Если бы президентом избрали Христа, все равно непонятно, как победить коррупцию