Умер художник Александр Ройтбурд
Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер, ему было 59 лет.
Источник: журналистка Катерина Сергацкова в Facebook
Детали: Ройтбурд был руководителем Одесского художественного музея.
О том, что художник ушел из жизни, также написал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после известия о смерти Александра Ройтбурда рассказал о недавней встрече с художником и его мечте создать музей современного искусства в Одессе.
Александр Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.
Напомним:
Александр Ройтбурд несколько лет боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, еще в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако чиновники оказывали этому сопротивление.
Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем.
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