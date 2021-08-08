Умер художник Александр Ройтбурд

Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер, ему было 59 лет.

Источник: журналистка Катерина Сергацкова в Facebook

Детали: Ройтбурд был руководителем Одесского художественного музея.

О том, что художник ушел из жизни, также написал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после известия о смерти Александра Ройтбурда рассказал о недавней встрече с художником и его мечте создать музей современного искусства в Одессе.

Александр Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.

Напомним:

Александр Ройтбурд несколько лет боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, еще в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако чиновники оказывали этому сопротивление.

Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем.

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