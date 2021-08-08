В Минобороны напомнили Магучих об агрессии РФ: накладывает ограничения

Замминистра обороны Анна Маляр отмечает, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

Источник: Маляр в Facebook

Детали: Замминистра прокомментировала фото бронзового призера Олимпийских игр украинки Ярославы Магучих рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда).

Она подтвердила, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Дословно: "Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Верное следование спортивным традициям, к примеру – фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их тут нет".

То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага".

Больше деталей: Вместе с тем, Маляр попросила прекратить травлю Ярославы, пока она сама не даст объяснений в отношении совместных фото с россиянкой. Замминистра добавила, что у нее запланирована встреча с Магучих, как только та вернется из Токио.

Present and future of high jump ✌🏻 pic.twitter.com/UZiKV1yuo3 — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) August 7, 2021

Что предшествовало: 7 августа украинка Ярослава Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту. "Золото" взяла представительница ОКР Мария Ласицкене. После соревнований Магучих и Ласицкене обнялись.