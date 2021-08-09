В мире изменились лидеры по распространению COVID-19

За сутки 7 августа в мире диагностировали более 472 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Иране, Индии, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Иране зафиксировали более 69 000, в Индии - более 36 000 новых заражений, в Великобритании - более 27 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индонезия и США.

Украина среди стран мира занимает 59 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 7 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 182 740 086 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 307 387 смертей от COVID-19.

Напомним: В Италии прошли протесты против требования предъявлять так называемый "зеленый паспорт", который доказывает вакцинацию, тестирование или выздоровления от коронавируса.