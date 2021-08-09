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В США от коронавируса умер ведущий-антивакцинатор

Понедельник, 9 августа 2021, 07:22
В США от коронавируса умер ведущий-антивакцинатор
ФОТО: wptv

В Штатах умер от коронавируса теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призвал своих слушателей не вакцинироваться от Covid-19.

Источник: The Guardian

Детали: 65-летний Фаррел был ярым сторонником Дональда Трампа и называл главного санитарного врача США Энтони Фаучи "безумным лжецом". А также еще в июне призывал людей не делать прививки.

Кроме того, Фаррел считался одним из основателей стиля "шоковый разговор" (shock talk).

Как сообщает издание, после того, как ведущий заболел и впоследствии был госпитализирован, он изменил свое мнение и призвал привиться свою близкую подругу и тоже антивакцинаторку Эми Ли Хейр. В частности, он написал, что этот вирус не шутка.

Напомним: В Калифорнии член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон, который высмеивал вакцинацию против Covid-19, заразился коронавирусом и после месяца тяжелой болезни умер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
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