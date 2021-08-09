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В Украине рекорд COVID-прививок – более 905 тысяч за неделю

Понедельник, 9 августа 2021, 09:26
Фото vaccination.covid19.gov.ua

В течение прошлой недели в Украине сделали рекордное количество прививок – 905 935, темп вакцинации наращивают 5-ю неделю подряд.

Источник: данные СНБО, МОЗ в Facebook

Детали: В течение недели первую дозу получили 537 904 человека, вторую – 368 031 человек.

 
Скриншот с сайта СНБО 

В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов и 340 центров вакцинации. 

 

С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 538 718 прививок.

В Минздраве напоминают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.  

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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