В Украине рекорд COVID-прививок – более 905 тысяч за неделю

В течение прошлой недели в Украине сделали рекордное количество прививок – 905 935, темп вакцинации наращивают 5-ю неделю подряд.

Источник: данные СНБО, МОЗ в Facebook

Детали: В течение недели первую дозу получили 537 904 человека, вторую – 368 031 человек.

Скриншот с сайта СНБО

В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов и 340 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 538 718 прививок.

В Минздраве напоминают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

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