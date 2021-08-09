В Украине рекорд COVID-прививок – более 905 тысяч за неделю
В течение прошлой недели в Украине сделали рекордное количество прививок – 905 935, темп вакцинации наращивают 5-ю неделю подряд.
Источник: данные СНБО, МОЗ в Facebook
Детали: В течение недели первую дозу получили 537 904 человека, вторую – 368 031 человек.
В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов и 340 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 6 538 718 прививок.
В Минздраве напоминают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.
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