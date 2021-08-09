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Результаты Украины на Олимпиаде: министр спорта анонсировал смену главных тренеров

Понедельник, 9 августа 2021, 09:58
Результаты Украины на Олимпиаде: министр спорта анонсировал смену главных тренеров

Олимпиаду в Токио Украина завершила с 19 медалями, однако, чтобы украинские спортсмены в 2024 году в Париже показали лучшие результаты, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает необходимым заменить главных тренеров в сборной.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Министр назвал количество медалей сборной на Олимпиаде-2020 успехом, он также обратил внимание на то, что не всем украинцам удалось создать конкуренцию мировым лидерам. Гутцайт заверил, что будет анализировать каждый вид спорта по отдельности и обсуждать план развития и необходимых изменений с представителями федераций.

В то же время министр утверждает, что государство предоставило максимальную поддержку спортсменам и свою часть работы выполнило: "К Олимпийским играм министерство сделало все, что было нужно". По его словам, все федерации написали письма ведомству, где указали, в чем нуждаются, а государство в свою очередь "выполнило все" для спортсменов.

Прямая речь: "В целом 19 медалей - это большой успех Украины. Мы сложно начинали эту Олимпиаду. Мы видели, какое давление на наших спортсменов. Видели, как наши украинские гранды не получали медали. Мы в первой двадцатке по количеству медалей: мы заняли 16-е место. Я считаю, что это успех, и нужно об этом говорить и кричать.

Я сейчас буду смотреть на все виды спорта, которые не получили награды, которые ничего не показали на Олимпийских играх и в которых спортсмены были полностью не готовы, чтобы побеждать. У нас 23 спортсмена были рядом с медалью и заняли 4-6-е места. То есть - есть потенциал. Мы конкурентоспособны в некоторых видах, а в некоторых - полный провал.

Сто процентов будем менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы на будущее. Потому что в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы не только побеждали одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх. Все тренеры должны знать, что они несут ответсвенность за выступление своих спортсменов".

Больше деталей: Гутцайт рассказал, что министерство рассматривает переход на клубную систему и уже разработан соответствующий законопроект: "Сейчас будут частные и государственные клубы. А мы уже будем видеть, кто лучше работает и что нужно еще сделать".

Напомним:

  • Украина официально заняла 44 место среди 206 стран-участниц Олимпиады-2020, и стала 16-той по общему количеству завоеванных наград. 153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых) для Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиада
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