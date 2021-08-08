Украина на Олимпийских играх завоевала 19 медалей

В Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей.

Источник: медальный зачет Олимпиады, сообщение Национального олимпийского комитета Украины

Детали: Украина официально заняла 44 место среди 206 стран-участниц, и стала 16-той по общему количеству завоеванных наград.

153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых) для Украины.

Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

В НОК констатируют, что украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было добыто 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых), несмотря на то, что команда была представлена ​​большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты Олимпиады-2020:

"Золото"

- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

"Серебро"

- Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)

- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)

- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

"Бронза"

- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)

- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

- Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)

- Элина Свитолина (теннис)

- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)

- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)

- Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)

- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

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Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио возглавила сборная США. У Соединенных Штатов 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Китай идет вторым (38-32-18). На третьем месте – Япония (27-14-17).

На церемонии закрытия Олимпиады флаг Украины будет нести двукратная призерка игр в Токио, спортсменка Людмила Лузан.

Напомним:

Украинская правда прогнозировала, что нашим спортсменам удастся завоевать 20 олимпийских медалей в Токио.