Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина на Олимпийских играх завоевала 19 медалей

Воскресенье, 8 августа 2021, 11:30
Украина на Олимпийских играх завоевала 19 медалей

В Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей.

Источник: медальный зачет Олимпиады, сообщение Национального олимпийского комитета Украины

Детали: Украина официально заняла 44 место среди 206 стран-участниц, и стала 16-той по общему количеству завоеванных наград.

153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых) для Украины.

Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

В НОК констатируют, что украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было добыто 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых), несмотря на то, что команда была представлена ​​большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты Олимпиады-2020:

"Золото"

- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

"Серебро"

- Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)

- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)

- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

"Бронза"

- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)

- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

- Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)

- Элина Свитолина (теннис)

- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)

- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)

- Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)

- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио возглавила сборная США. У Соединенных Штатов 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Китай идет вторым (38-32-18). На третьем месте – Япония (27-14-17).

На церемонии закрытия Олимпиады флаг Украины будет нести двукратная призерка игр в Токио, спортсменка Людмила Лузан.

Напомним:

Украинская правда прогнозировала, что нашим спортсменам удастся завоевать 20 олимпийских медалей в Токио.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаспортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: