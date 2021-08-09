Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв гранаты в Кривом Роге: кроме военного, ранены трое полицейских

Понедельник, 9 августа 2021, 10:11
Взрыв гранаты в Кривом Роге: кроме военного, ранены трое полицейских
Фото полиции

Трое правоохранителей получили осколочные ранения во время взрыва гранаты в квартире бывшего участника АТО в Кривом Роге.

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-секретарь криворожского райуправления полиции Оксана Лесонен в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лесонен: "Во время взрыва гранаты пострадали трое полицейских. Они получили осколочные ранения. Телесные повреждения нетяжелые, жизни и здоровью полицейских ничего не угрожает".

Детали: По ее словам, сейчас правоохранители находятся на амбулаторном лечении.

По факту взрыва гранаты полиция открыла два уголовных производства: по ч. 1 ст.263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Во время обысков в квартире экс-военного изъяли еще две гранаты. Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

  • 8 августа в Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
  • Мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов. На место выехали патрульные, которые начали с ним переговоры.
  • Во время разговора мужчина отдал правоохранителям один боеприпас "РГД-5", который держал в руках. Но после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и подорвал.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кривой Рогвзрывполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Кривой Рог
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: