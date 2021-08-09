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Сборную Украины может возглавить Ребров

Понедельник, 9 августа 2021, 10:36
Фото: ФК Аль-Ахли

Сергей Ребров может возглавить сборную Украины 12 августа.

Источник: президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол", цитирует "Укринформ"

Детали: Павелко подтвердил, что приоритетным кандидатом на вакантную должность нового главного тренера сборной Украины остается Сергей Ребров. Имя главного тренера национальной команды могут объявить 12 августа.

Прямая речь: "Хочу попросить дождаться решения УАФ, потому что решение принимает исполком. Исполком обязательно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только по сборной Украины и ее выступлениям.

По Реброву, я не комментирую этот вопрос. Мы все заинтересованы в том, чтобы у сборной Украины был тренерский штаб, который не исключал возможности выхода команды на чемпионат мира в Катаре. Считаю, что Сергей Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов для Украины. Он хороший тренер, мы хотим видеть его в сборной. Но есть обстоятельства, которые очень важны и не нужно забегать вперед.

Заслушаем информацию о кандидатах, но решение о назначении может произойти чуть позже. Например, в четверг - 12 августа. В целом, из-за слабого старта в отборе на ЧМ-2022 мы хотим, чтобы тренерский штаб работал до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе и самому тренерскому штабу.

Я виделся с Сергеем Ребровым, это ответственный момент для него, но он понимает все юридические вопросы. Он видит у сборной Украины большой потенциал, не рассматривая варианты о потерянных шансах на ЧМ-2022".

Детали: Назначению Реброва главным тренером сборной Украины препятствует его действующий контракт с "Аль-Айном". Клуб из ОАЭ не планирует отпускать украинском.

Что предшествовало: В августе завершился контракт Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

Напомним: 1 сентября "сине-желтые" сыграют с Казахстаном в четвертом туре отбора на Чемпионат мира-2022.

Темы: футбол
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