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В аэропорту "Борисполь" можно получить вакцину от COVID-19

Понедельник, 9 августа 2021, 11:45
В аэропорту Борисполь можно получить вакцину от COVID-19
Фото: аэропорт "Борисполь"

В международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации, где украинские путешественники могут получить прививку от коронавируса.

Источник: аэропорт "Борисполь" в Facebook

Детали: Получить прививку могут все желающие граждане Украины, и лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение личности или беженца, что требует дополнительной защиты.

Пункт вакцинации размещен в терминале D. Вакцинироваться там можно ежедневно с 9:00 до 15:00 в порядке живой очереди. Доступные препараты для прививки – вакцины CoronoVac (Sinovac) и Pfizer.

Прививки бесплатная. В то же время, при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Что предшествовало: 6 августа в международном терминале А аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны) открыли пункт вакцинации от коронавируса.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусавиа
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