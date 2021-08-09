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Фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия значительно смягчили меру пресечения

Понедельник, 9 августа 2021, 16:01

Шевченковский суд отпустил из-под стражи под ночной домашний арест Павла Бялая – обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях.

Источник: Адвокатская совещательный группа в Facebook, комментарий прокурора по делу Юлии Малашич для УП

Детали: Хотя прокурор ходатайствовал о продлении ареста, судья Оксана Голуб решила иначе. Она приняла решение изменить меру пресечения на ночной домашний арест.

Бялай обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений по предварительному сговору, групповом хулиганстве, покушении на совершение преступления, препятствия собранию граждан и незаконном обращении с оружием.

Обвиняемый считается "правой рукой" Юрия Крысина – руководителя "титушок" на Майдане. В то же время, следствие утверждает, что Бялай не стрелял в Веремия. Убил же журналиста якобы другой участник группы "титушек" – Джалал Алиев. Он сейчас скрывается от следствия.

Бялай же, по версии обвинения, стрелял в автомобиль, в котором ехал Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. После этого "титушки" остановили автомобиль, извлекли из него журналиста Вячеслава Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их обоих избили, а затем выстрелили в журналиста.

В прокуратуре отметили, что поскольку закон не предусматривает обжалование соответствующего постановления, то им ничего не остается только как контролировать соблюдение обвиняемым назначенного ночного ареста.

Поскольку Бялай прописан в Винницкой области, то и ночной домашний арест он будет отбывать по месту регистрации.

Напомним:

  • В 2017 году Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.
  • Журналиста убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

Украинская правда
Темы: МайданСМИсуд
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