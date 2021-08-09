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Лукашенко заявил, что мог бы вместе с Путиным поставить Украину "на колени"

Понедельник, 9 августа 2021, 17:04
Путин и Лукашенко Фото: ТАСС

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен вводит санкции против Украины, однако, если бы было такое желание, то он и его друг президент РФ Владимир Путин могли бы очень быстро поставить Украину "на колени".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко 9 августа

Прямая речь: "С нашей стороны никаких санкций в отношении вас (Украины – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных".

Предыстория: Раньше на той же пресс-конференции Лукашенко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси.

Темы: ЛукашенкоПутинУкраинаЗеленскийсанкции
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