Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично обвинил украинского президента Владимира Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси.

Источник: Лукашенко во время общения со СМИ

Прямая речь: Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича (Путина – УП) вертелся, вокруг Порошенко, Зеленского. Как с сыном с ним разговаривал (с Зеленским – УП): "Володя, надо это, надо то". Он все воспринимал, все понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда. Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли конечно уже намертво эту границу, хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите, это же соседи, родные люди.

Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиком и органов власти официальных в Украине это организовывает".

Детали: Самопровозглашенный президент намекает, что закрытие границы было вынужденным, хотя украинцы и белорусы, проживающие в приграничных территориях является "родными людьми, которые ходили в гости друг к другу" через границу.

Вместе с тем, украинские пограничники никогда не подтверждали полное закрытие границы с Беларусью.

Справка: В Беларуси продолжают действовать ограничения, регламентирующие условия въезда-выезда на период карантина. В ГПСУ отметили, что фактического закрытия границы, как о том ранее заявлял самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, нет. Ежедневно граждане могут пересекать пункты пропуска на общем участке. Однако в соседней стране остаются в силе карантинные ограничения, введенные еще в конце 2020 года.

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