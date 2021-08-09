Гимнаст Верняев оспаривает дисквалификацию на 4 года

Украинский гимнаст и чемпион Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд по решению его дисквалифицировать на 4 года за допинг.

Источник: Верняев в Instagram

Прямая речь: "Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен.

Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства ".

Детали: Спортсмен пообещал информировать о ходе дела и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Верняев в Instargram Снимок экрана

Что предшествовало: 13 июля стало известно, что украинский гимнаст и чемпион Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев не сможет участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио: Комитет по этике в гимнастике дисквалифицировал его на 4 года из-за допинга.

Справка: Украинский гимнаст Олег Верняев родился в 1993 году в Донецке. Он – олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.

В начале декабря 2020 года Верняева не включили в состав сборной на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Турции, а в январе его отстранили от участия в соревнованиях.