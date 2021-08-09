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В колонии ОРДО убили трех украинцев

Понедельник, 9 августа 2021, 23:46
В колонии ОРДО убили трех украинцев
фото иллюстративное

В Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили трех граждан Украины, которые были осуждены с начала войны на Востоке.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, телеканал "Дом"

Прямая речь Денисовой: "Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству территорию.

К сожалению, процесс перевода лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации.

Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. И сегодня через преступное бездействие оккупационной администрации трое из них были убиты".

Детали: Денисова отметила, что на перевод с ОРДЛО пока ждут 450 граждан Украины, среди них 70 "пожизненников".

Она попросила руководство Международного комитета Красного Креста в Украине проверить обстоятельства гибели людей и состояние содержания других.

Представительница ОРДЛО украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова сообщила, что эти убийства рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы 25 августа.

Исправлено: Позже представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook сообщил, что подтверждено убийство двух людей.

Он отметил, что, по его информации, мотивом конфликта "являются криминальные разборки на почве "бизнеса", если это так можно назвать".

Ни Денисова, ни Иванова не сообщали причины и способы убийства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: украинцыубийствоОРДЛО
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