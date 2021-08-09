В Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили трех граждан Украины, которые были осуждены с начала войны на Востоке.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, телеканал "Дом"

Прямая речь Денисовой: "Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству территорию.

К сожалению, процесс перевода лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации.

Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. И сегодня через преступное бездействие оккупационной администрации трое из них были убиты".

Детали: Денисова отметила, что на перевод с ОРДЛО пока ждут 450 граждан Украины, среди них 70 "пожизненников".

Она попросила руководство Международного комитета Красного Креста в Украине проверить обстоятельства гибели людей и состояние содержания других.

Представительница ОРДЛО украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова сообщила, что эти убийства рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы 25 августа.